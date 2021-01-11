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11 كانون الثاني 2021 - 11:08
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مريض بحاجة إلى وحدة دم O+ في مركز كسروان الطبي KMC . للمساعدة الرجاء الاتصال على 71-757333.

مريض بحاجة إلى وحدة دم O+ في مركز كسروان الطبي KMC . للمساعدة الرجاء الاتصال على 71-757333. Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحدة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة إلى وحدة دم O+ في مركز كسروان الطبي KMC . للمساعدة الرجاء الاتصال على 71-757333.
Lebanon News
 
 
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