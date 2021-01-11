الكاتبة والصحافية جويس كرم لـ "عشرين 30": فريق ترامب يدرك أن الأسبوع الأخير لإدارته هو فرصته لتمرير العقوبات على عدة دول وهناك حديث عن عقوبات قد تطال مسؤولين لبنانيين