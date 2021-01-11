آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 17:04
11/01/2021 17:04:29
الكاتبة والصحافية جويس كرم لـ "عشرين 30": فريق ترامب يدرك أن الأسبوع الأخير لإدارته هو فرصته لتمرير العقوبات على عدة دول وهناك حديث عن عقوبات قد تطال مسؤولين لبنانيين
الكاتبة والصحافية جويس كرم لـ "عشرين 30": فريق ترامب يدرك أن الأسبوع الأخير لإدارته هو فرصته لتمرير العقوبات على عدة دول وهناك حديث عن عقوبات قد تطال مسؤولين لبنانيين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار جويس,والصحافية,الكاتبة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً