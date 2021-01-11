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11 كانون الثاني 2021 - 17:04
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الكاتبة والصحافية جويس كرم لـ "عشرين 30": فريق ترامب يدرك أن الأسبوع الأخير لإدارته هو فرصته لتمرير العقوبات على عدة دول وهناك حديث عن عقوبات قد تطال مسؤولين لبنانيين

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الكاتبة والصحافية جويس كرم لـ &quot;عشرين 30&quot;: فريق ترامب يدرك أن الأسبوع الأخير لإدارته هو فرصته لتمرير العقوبات على عدة دول وهناك حديث عن عقوبات قد تطال مسؤولين لبنانيين
Lebanon News
 
 
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