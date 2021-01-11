جويس كرم لـ "عشرين 30": بايدن لن يختصر الشأن اللبناني بمعضلة حزب الله وبعملية ترسيم الحدود مع إسرائيل كما أنه لن يقدم مساعات مجانية من دون إصلاحات في الداخل اللبناني