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11 كانون الثاني 2021 - 17:06
11/01/2021 17:06:51
جويس كرم لـ "عشرين 30": بايدن لن يختصر الشأن اللبناني بمعضلة حزب الله وبعملية ترسيم الحدود مع إسرائيل كما أنه لن يقدم مساعات مجانية من دون إصلاحات في الداخل اللبناني
جويس كرم لـ "عشرين 30": بايدن لن يختصر الشأن اللبناني بمعضلة حزب الله وبعملية ترسيم الحدود مع إسرائيل كما أنه لن يقدم مساعات مجانية من دون إصلاحات في الداخل اللبناني
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