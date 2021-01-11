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11 كانون الثاني 2021 - 17:06
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جويس كرم لـ "عشرين 30": بايدن لن يختصر الشأن اللبناني بمعضلة حزب الله وبعملية ترسيم الحدود مع إسرائيل كما أنه لن يقدم مساعات مجانية من دون إصلاحات في الداخل اللبناني

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جويس كرم لـ &quot;عشرين 30&quot;: بايدن لن يختصر الشأن اللبناني بمعضلة حزب الله وبعملية ترسيم الحدود مع إسرائيل كما أنه لن يقدم مساعات مجانية من دون إصلاحات في الداخل اللبناني
Lebanon News
 
 
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