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11 كانون الثاني 2021 - 18:24
11/01/2021 18:24:03
أ.ف.ب نقلا عن المرصد الأميركي: زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب منطقة الحدود الروسية - المنغولية
أ.ف.ب نقلا عن المرصد الأميركي: زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب منطقة الحدود الروسية - المنغولية
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LBCI News Lebanon
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