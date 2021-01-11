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11 كانون الثاني 2021 - 18:24
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أ.ف.ب نقلا عن المرصد الأميركي: زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب منطقة الحدود الروسية - المنغولية

أ.ف.ب نقلا عن المرصد الأميركي: زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب منطقة الحدود الروسية - المنغولية Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
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أ.ف.ب نقلا عن المرصد الأميركي: زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب منطقة الحدود الروسية - المنغولية
Lebanon News
 
 
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