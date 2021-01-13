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13 كانون الثاني 2021 - 04:22
13/01/2021 04:22:49
عراجي للـLBCI: لجنة الصحة أقرت المسودة النهائية لاقتراح القانون الذي ينص على استخدام المنتوجات الطبية في حالات كورونا ومعظم أعضاء اللجنة يصرون على أن تتم الموافقة عليه بأسرع وقت
عراجي للـLBCI: لجنة الصحة أقرت المسودة النهائية لاقتراح القانون الذي ينص على استخدام المنتوجات الطبية في حالات كورونا ومعظم أعضاء اللجنة يصرون على أن تتم الموافقة عليه بأسرع وقت
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