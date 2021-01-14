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14 كانون الثاني 2021 - 07:32
14/01/2021 07:32:34
التحكم المروري: انزلاق حاوية عن شاحنة قرب محطة الريشاني في الشويفات من دون قطع للسير ودراج من مفرزة بعبدا في المحلة للمعالجة (صورة)
التحكم المروري: انزلاق حاوية عن شاحنة قرب محطة الريشاني في الشويفات من دون قطع للسير ودراج من مفرزة بعبدا في المحلة للمعالجة (صورة)
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LBCI News Lebanon
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