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15 كانون الثاني 2021 - 13:05
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أ.ف.ب: نانسي بيلوسي تكلّف جنرالاً متقاعداً مراجعة تدابير الأمن في الكابيتول عقب اقتحامه

أ.ف.ب: نانسي بيلوسي تكلّف جنرالاً متقاعداً مراجعة تدابير الأمن في الكابيتول عقب اقتحامه Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيلوسي,نانسي,
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أ.ف.ب: نانسي بيلوسي تكلّف جنرالاً متقاعداً مراجعة تدابير الأمن في الكابيتول عقب اقتحامه
Lebanon News
 
 
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