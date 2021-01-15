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15 كانون الثاني 2021 - 13:05
15/01/2021 13:05:58
أ.ف.ب: نانسي بيلوسي تكلّف جنرالاً متقاعداً مراجعة تدابير الأمن في الكابيتول عقب اقتحامه
أ.ف.ب: نانسي بيلوسي تكلّف جنرالاً متقاعداً مراجعة تدابير الأمن في الكابيتول عقب اقتحامه
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LBCI News Lebanon
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