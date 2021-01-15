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15 كانون الثاني 2021 - 13:54
15/01/2021 13:54:14
مريض بحاجة ماسة لبلازما من فئة B+ من شخص كان مصابا بكورونا... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03141142
مريض بحاجة ماسة لبلازما من فئة B+ من شخص كان مصابا بكورونا... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03141142
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LBCI News Lebanon
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