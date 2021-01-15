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15 كانون الثاني 2021 - 13:54
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مريض بحاجة ماسة لبلازما من فئة B+ من شخص كان مصابا بكورونا... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03141142

مريض بحاجة ماسة لبلازما من فئة B+ من شخص كان مصابا بكورونا... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03141142 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبلازما,ماسة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسة لبلازما من فئة B+ من شخص كان مصابا بكورونا... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03141142
Lebanon News
 
 
 
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