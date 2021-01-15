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15 كانون الثاني 2021 - 16:10
15/01/2021 16:10:04
بايدن: سنعمل مع قادة المجتمع من أجل تأمين اللقاحات في المناطق التي تضررت بشكل أكبر من كورونا
بايدن: سنعمل مع قادة المجتمع من أجل تأمين اللقاحات في المناطق التي تضررت بشكل أكبر من كورونا
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LBCI News Lebanon
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