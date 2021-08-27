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27 آب 2021 - 12:20
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ميقاتي لـ"الحدث": لا مشكلة بالاستماع لرئيس الحكومة بملف انفجار المرفأ وطريقة استدعاء رئيس الوزراء المستقيل أظهرته وكأنه متهم

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ميقاتي لـ&quot;الحدث&quot;: لا مشكلة بالاستماع لرئيس الحكومة بملف انفجار المرفأ وطريقة استدعاء رئيس الوزراء المستقيل أظهرته وكأنه متهم
Lebanon News
 
 
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