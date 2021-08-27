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27 آب 2021 - 17:57
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سكاي نيوز: وصول طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق للمشاركة في قمة بغداد

سكاي نيوز: وصول طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق للمشاركة في قمة بغداد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,طائرة,وصول,نيوز,سكاي,
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سكاي نيوز: وصول طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق للمشاركة في قمة بغداد
Lebanon News
 
 
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