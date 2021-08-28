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28 آب 2021 - 11:02
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الوكالة الوطنية: محتجون قطعوا أوتوستراد رياق- بعلبك الدولية عند مفرق بلدة بريتال بالاتجاهين احتجاجا على انقطاع الكهرباء

الوكالة الوطنية: محتجون قطعوا أوتوستراد رياق- بعلبك الدولية عند مفرق بلدة بريتال بالاتجاهين احتجاجا على انقطاع الكهرباء Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوتوستراد,قطعوا,محتجون,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: محتجون قطعوا أوتوستراد رياق- بعلبك الدولية عند مفرق بلدة بريتال بالاتجاهين احتجاجا على انقطاع الكهرباء
Lebanon News
 
 
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