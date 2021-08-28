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28 آب 2021 - 12:10
28/08/2021 12:10:54
متحدث باسم طالبان: من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون جزءا من الحكومة والقرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة
متحدث باسم طالبان: من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون جزءا من الحكومة والقرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة
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LBCI News Lebanon
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