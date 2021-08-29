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29 آب 2021 - 09:15
29/08/2021 09:15:22
مريض بحاجة ماسة لـ4 وحدات دم من فئة A+... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03309148
مريض بحاجة ماسة لـ4 وحدات دم من فئة A+... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03309148
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LBCI News Lebanon
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