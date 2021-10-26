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26 تشرين الأول 2021 - 11:09
26/10/2021 11:09:42
الراعي من قصر بعبدا: الأمور تُحل سياسيا ودستوريا وليس في الشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي
الراعي من قصر بعبدا: الأمور تُحل سياسيا ودستوريا وليس في الشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي
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LBCI News Lebanon
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