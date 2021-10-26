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26 تشرين الأول 2021 - 11:09
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الراعي من قصر بعبدا: الأمور تُحل سياسيا ودستوريا وليس في الشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي

الراعي من قصر بعبدا: الأمور تُحل سياسيا ودستوريا وليس في الشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأمور,بعبدا,الراعي,
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الراعي من قصر بعبدا: الأمور تُحل سياسيا ودستوريا وليس في الشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي
Lebanon News
 
 
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