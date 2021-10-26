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26 تشرين الأول 2021 - 11:54
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اشتباك بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين في وادي خالد يوقع قتيلين و3 جرحي بجروح خطرة من المهربين

اشتباك بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين في وادي خالد يوقع قتيلين و3 جرحي بجروح خطرة من المهربين Lebanon, news ,lbci ,أخبار ومجموعة,اللبناني,الجيش,اشتباك,
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اشتباك بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين في وادي خالد يوقع قتيلين و3 جرحي بجروح خطرة من المهربين
Lebanon News
 
 
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