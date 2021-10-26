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26 تشرين الأول 2021 - 11:54
26/10/2021 11:54:41
اشتباك بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين في وادي خالد يوقع قتيلين و3 جرحي بجروح خطرة من المهربين
اشتباك بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين في وادي خالد يوقع قتيلين و3 جرحي بجروح خطرة من المهربين
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LBCI News Lebanon
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