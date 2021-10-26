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26 تشرين الأول 2021 - 12:56
26/10/2021 12:56:45
الحل الذي طرحه الراعي اليوم على الرؤساء يقضي أن تتم محاكمة الوزراء والنواب أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
الحل الذي طرحه الراعي اليوم على الرؤساء يقضي أن تتم محاكمة الوزراء والنواب أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
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LBCI News Lebanon
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