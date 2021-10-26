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26 تشرين الأول 2021 - 12:56
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الحل الذي طرحه الراعي اليوم على الرؤساء يقضي أن تتم محاكمة الوزراء والنواب أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

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الحل الذي طرحه الراعي اليوم على الرؤساء يقضي أن تتم محاكمة الوزراء والنواب أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
Lebanon News
 
 
 
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