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26 تشرين الأول 2021 - 14:46
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الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة لاحظت مؤشرات على أن الانتقال الديمقراطي في السودان ربما كان يواجه اضطرابات

الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة لاحظت مؤشرات على أن الانتقال الديمقراطي في السودان ربما كان يواجه اضطرابات Lebanon, news ,lbci ,أخبار لاحظت,المتحدة,الولايات,الأميركية,الخارجية,
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الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة لاحظت مؤشرات على أن الانتقال الديمقراطي في السودان ربما كان يواجه اضطرابات
Lebanon News
 
 
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