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26 تشرين الأول 2021 - 14:46
26/10/2021 14:46:18
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة لاحظت مؤشرات على أن الانتقال الديمقراطي في السودان ربما كان يواجه اضطرابات
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة لاحظت مؤشرات على أن الانتقال الديمقراطي في السودان ربما كان يواجه اضطرابات
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LBCI News Lebanon
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