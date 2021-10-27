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27 تشرين الأول 2021 - 02:28
27/10/2021 02:28:41
ميقاتي من بعبدا: حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية وننأى بأنفسنا عن الصراعات ونتطلع إلى أطيب العلاقات معها والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف
ميقاتي من بعبدا: حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية وننأى بأنفسنا عن الصراعات ونتطلع إلى أطيب العلاقات معها والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف
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LBCI News Lebanon
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