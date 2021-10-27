ميقاتي من بعبدا: حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية وننأى بأنفسنا عن الصراعات ونتطلع إلى أطيب العلاقات معها والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف