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27 تشرين الأول 2021 - 02:28
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ميقاتي من بعبدا: حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية وننأى بأنفسنا عن الصراعات ونتطلع إلى أطيب العلاقات معها والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف

ميقاتي من بعبدا: حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية وننأى بأنفسنا عن الصراعات ونتطلع إلى أطيب العلاقات معها والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف Lebanon, news ,lbci ,أخبار حريصون,بعبدا,ميقاتي,
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ميقاتي من بعبدا: حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية وننأى بأنفسنا عن الصراعات ونتطلع إلى أطيب العلاقات معها والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف
Lebanon News
 
 
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