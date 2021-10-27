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27 تشرين الأول 2021 - 03:54
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الخازن من بكركي: سنبدأ بالمبادرة مع غبطة البطريرك لجمع جعجع وباسيل وفرنجية والجميّل لإيجاد قواسم مشتركة ووضع الحد الادنى لحماية لبنان من الانزلاقات

الخازن من بكركي: سنبدأ بالمبادرة مع غبطة البطريرك لجمع جعجع وباسيل وفرنجية والجميّل لإيجاد قواسم مشتركة ووضع الحد الادنى لحماية لبنان من الانزلاقات Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالمبادرة,سنبدأ,بكركي,الخازن,
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الخازن من بكركي: سنبدأ بالمبادرة مع غبطة البطريرك لجمع جعجع وباسيل وفرنجية والجميّل لإيجاد قواسم مشتركة ووضع الحد الادنى لحماية لبنان من الانزلاقات
Lebanon News
 
 
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