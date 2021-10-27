آخر الأخبار
27 تشرين الأول 2021 - 03:54
27/10/2021 03:54:40
الخازن من بكركي: سنبدأ بالمبادرة مع غبطة البطريرك لجمع جعجع وباسيل وفرنجية والجميّل لإيجاد قواسم مشتركة ووضع الحد الادنى لحماية لبنان من الانزلاقات
الخازن من بكركي: سنبدأ بالمبادرة مع غبطة البطريرك لجمع جعجع وباسيل وفرنجية والجميّل لإيجاد قواسم مشتركة ووضع الحد الادنى لحماية لبنان من الانزلاقات
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالمبادرة,سنبدأ,بكركي,الخازن,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً