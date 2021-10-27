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27 تشرين الأول 2021 - 05:01
27/10/2021 05:01:42
شركة Rhomax international AG فازت بمناقصة شراء ٣٠ ألف طن من الفيول أويل grade A لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
شركة Rhomax international AG فازت بمناقصة شراء ٣٠ ألف طن من الفيول أويل grade A لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
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LBCI News Lebanon
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