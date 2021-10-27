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27 تشرين الأول 2021 - 07:20
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رويترز: مصر للطيران تقول إنه تم العثور على رسالة تهديد على متن طائرة متجهة لموسكو وعادت الطائرة إلى القاهرة

رويترز: مصر للطيران تقول إنه تم العثور على رسالة تهديد على متن طائرة متجهة لموسكو وعادت الطائرة إلى القاهرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تقول,للطيران,رويترز,
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رويترز: مصر للطيران تقول إنه تم العثور على رسالة تهديد على متن طائرة متجهة لموسكو وعادت الطائرة إلى القاهرة
Lebanon News
 
 
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