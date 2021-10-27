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27 تشرين الأول 2021 - 07:20
27/10/2021 07:20:58
رويترز: مصر للطيران تقول إنه تم العثور على رسالة تهديد على متن طائرة متجهة لموسكو وعادت الطائرة إلى القاهرة
رويترز: مصر للطيران تقول إنه تم العثور على رسالة تهديد على متن طائرة متجهة لموسكو وعادت الطائرة إلى القاهرة
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LBCI News Lebanon
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