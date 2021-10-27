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27 تشرين الأول 2021 - 08:58
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وزير خارجية إيران: المحادثات مع القوى الست حول الاتفاق النووي ستستأنف "قريبا جدا"

وزير خارجية إيران: المحادثات مع القوى الست حول الاتفاق النووي ستستأنف "قريبا جدا" Lebanon, news ,lbci ,أخبار المحادثات,إيران,خارجية,وزير,
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وزير خارجية إيران: المحادثات مع القوى الست حول الاتفاق النووي ستستأنف &quot;قريبا جدا&quot;
Lebanon News
 
 
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