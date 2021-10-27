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27 تشرين الأول 2021 - 08:58
27/10/2021 08:58:32
وزير خارجية إيران: المحادثات مع القوى الست حول الاتفاق النووي ستستأنف "قريبا جدا"
وزير خارجية إيران: المحادثات مع القوى الست حول الاتفاق النووي ستستأنف "قريبا جدا"
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LBCI News Lebanon
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