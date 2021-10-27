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27 تشرين الأول 2021 - 10:37
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رئيس الوفد الإيراني في المفاوضات النووية يقول على تويتر إن المحادثات مع القوى العالمية الست ستستأنف بحلول نهاية تشرين الثاني

رئيس الوفد الإيراني في المفاوضات النووية يقول على تويتر إن المحادثات مع القوى العالمية الست ستستأنف بحلول نهاية تشرين الثاني Lebanon, news ,lbci ,أخبار المفاوضات,الإيراني,الوفد,رئيس,
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رئيس الوفد الإيراني في المفاوضات النووية يقول على تويتر إن المحادثات مع القوى العالمية الست ستستأنف بحلول نهاية تشرين الثاني
Lebanon News
 
 
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