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27 تشرين الأول 2021 - 10:37
27/10/2021 10:37:09
رئيس الوفد الإيراني في المفاوضات النووية يقول على تويتر إن المحادثات مع القوى العالمية الست ستستأنف بحلول نهاية تشرين الثاني
رئيس الوفد الإيراني في المفاوضات النووية يقول على تويتر إن المحادثات مع القوى العالمية الست ستستأنف بحلول نهاية تشرين الثاني
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LBCI News Lebanon
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