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27 تشرين الأول 2021 - 15:27
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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم مميت استهدف قرية في شرق العراق الثلاثاء

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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم مميت استهدف قرية في شرق العراق الثلاثاء
Lebanon News
 
 
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