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27 تشرين الأول 2021 - 15:27
27/10/2021 15:27:26
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم مميت استهدف قرية في شرق العراق الثلاثاء
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم مميت استهدف قرية في شرق العراق الثلاثاء
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LBCI News Lebanon
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