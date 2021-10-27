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27 تشرين الأول 2021 - 17:12
27/10/2021 17:12:02
رويترز: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يعفي ستة سفراء من منصبهم منهم سفيري السودان بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
رويترز: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يعفي ستة سفراء من منصبهم منهم سفيري السودان بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
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LBCI News Lebanon
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