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27 تشرين الأول 2021 - 17:12
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رويترز: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يعفي ستة سفراء من منصبهم منهم سفيري السودان بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

رويترز: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يعفي ستة سفراء من منصبهم منهم سفيري السودان بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي Lebanon, news ,lbci ,أخبار السوداني,الجيش,قائد,رويترز,
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رويترز: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يعفي ستة سفراء من منصبهم منهم سفيري السودان بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
Lebanon News
 
 
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