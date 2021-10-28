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28 تشرين الأول 2021 - 04:39
28/10/2021 04:39:21
مجلس النواب يقر مشروع قانون بتخصيص ٥٠٠ مليار ليرة لبنانية من اجل دعم الشؤون التربوية كما يقر قانون مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة
مجلس النواب يقر مشروع قانون بتخصيص ٥٠٠ مليار ليرة لبنانية من اجل دعم الشؤون التربوية كما يقر قانون مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة
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LBCI News Lebanon
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