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28 تشرين الأول 2021 - 04:39
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مجلس النواب يقر مشروع قانون بتخصيص ٥٠٠ مليار ليرة لبنانية من اجل دعم الشؤون التربوية كما يقر قانون مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة

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مجلس النواب يقر مشروع قانون بتخصيص ٥٠٠ مليار ليرة لبنانية من اجل دعم الشؤون التربوية كما يقر قانون مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة
Lebanon News
 
 
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