معلومات للـLBCI: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي احال المحضر الالحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض جعجع المثول امامها الى قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان وطلب من الاخير الاستماع الى جعجع بصفته شاهدا