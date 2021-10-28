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28 تشرين الأول 2021 - 07:38
28/10/2021 07:38:58
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الاسمنتي على طريق عام الكحالة باتجاه اليرزة والعمل جار على المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الاسمنتي على طريق عام الكحالة باتجاه اليرزة والعمل جار على المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا
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LBCI News Lebanon
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