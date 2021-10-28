التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الاسمنتي على طريق عام الكحالة باتجاه اليرزة والعمل جار على المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا