آخر الأخبار
28 تشرين الأول 2021 - 07:38
Back

التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الاسمنتي على طريق عام الكحالة باتجاه اليرزة والعمل جار على المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا

التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الاسمنتي على طريق عام الكحالة باتجاه اليرزة والعمل جار على المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتيجة,جرحى,المروري,التحكم,
episodes
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الاسمنتي على طريق عام الكحالة باتجاه اليرزة والعمل جار على المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً