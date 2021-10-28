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28 تشرين الأول 2021 - 08:43
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التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب تساقط الامطار وتفاديا للانزلاقات والحوادث المرورية

التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب تساقط الامطار وتفاديا للانزلاقات والحوادث المرورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار السائقين,يُطلب,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب تساقط الامطار وتفاديا للانزلاقات والحوادث المرورية
Lebanon News
 
 
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