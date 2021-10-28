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28 تشرين الأول 2021 - 08:43
28/10/2021 08:43:04
التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب تساقط الامطار وتفاديا للانزلاقات والحوادث المرورية
التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب تساقط الامطار وتفاديا للانزلاقات والحوادث المرورية
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LBCI News Lebanon
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