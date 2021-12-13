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13 كانون الأول 2021 - 09:21
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أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية بسبب أعمالها "المزعزعة للاستقرار"

أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية بسبب أعمالها "المزعزعة للاستقرار" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأوروبي,الاتحاد,
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أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية بسبب أعمالها &quot;المزعزعة للاستقرار&quot;
Lebanon News
 
 
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