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13 كانون الأول 2021 - 09:21
13/12/2021 09:21:30
أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية بسبب أعمالها "المزعزعة للاستقرار"
أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية بسبب أعمالها "المزعزعة للاستقرار"
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LBCI News Lebanon
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