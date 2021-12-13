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13 كانون الأول 2021 - 09:40
13/12/2021 09:40:16
الوكالة الوطنية: قطع طريق ساحة عبد الحميد كرامي - إشارة التل بالحجارة والعوائق ومستوعبات النفايات
الوكالة الوطنية: قطع طريق ساحة عبد الحميد كرامي - إشارة التل بالحجارة والعوائق ومستوعبات النفايات
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LBCI News Lebanon
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