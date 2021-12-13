آخر الأخبار
13 كانون الأول 2021 - 11:23
Back

وكالة أنباء الإمارات نقلا عن بيان مشترك: الإمارات وإسرائيل تتفقان على إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير

وكالة أنباء الإمارات نقلا عن بيان مشترك: الإمارات وإسرائيل تتفقان على إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,الإمارات,أنباء,وكالة,
episodes
وكالة أنباء الإمارات نقلا عن بيان مشترك: الإمارات وإسرائيل تتفقان على إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً