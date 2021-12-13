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13 كانون الأول 2021 - 11:23
13/12/2021 11:23:02
وكالة أنباء الإمارات نقلا عن بيان مشترك: الإمارات وإسرائيل تتفقان على إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير
وكالة أنباء الإمارات نقلا عن بيان مشترك: الإمارات وإسرائيل تتفقان على إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير
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LBCI News Lebanon
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