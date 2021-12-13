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13 كانون الأول 2021 - 13:36
13/12/2021 13:36:32
التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على بولفار سن الفيل - تقاطع البراد اليوناني ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة
التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على بولفار سن الفيل - تقاطع البراد اليوناني ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة
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LBCI News Lebanon
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