آخر الأخبار
13 كانون الأول 2021 - 15:38
13/12/2021 15:38:23
الرئيس التونسي: سيتم تنظيم استفتاء وطني في 25 تموز وانتخابات تشريعية في 17 كانون الاول 2022
الرئيس التونسي: سيتم تنظيم استفتاء وطني في 25 تموز وانتخابات تشريعية في 17 كانون الاول 2022
Lebanon, news ,lbci ,أخبار استفتاء,تنظيم,سيتم,التونسي,الرئيس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً