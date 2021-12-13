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13 كانون الأول 2021 - 15:58
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آن غريو لـ"عشرين 30": موقف فرنسا كان دائمًا واضحًا وحازمًا للغاية بالنسبة لسلاح حزب الله وهو أن الاحتكار المشروع لاستخدام القوة يجب أن ينتمي إلى الدولة وجيشها

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آن غريو لـ&quot;عشرين 30&quot;: موقف فرنسا كان دائمًا واضحًا وحازمًا للغاية بالنسبة لسلاح حزب الله وهو أن الاحتكار المشروع لاستخدام القوة يجب أن ينتمي إلى الدولة وجيشها
Lebanon News
 
 
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