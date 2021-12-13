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13 كانون الأول 2021 - 16:08
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آن غريو لـ"عشرين 30": يجب إجراء الانتخابات في الوقت المحدد وسيكون هذا الأمر بالنسبة لفرنسا والمجتمع الدولي بمثابة اختبار لقدرة القادة السياسيين وهذه الحكومة على الوفاء على الأقل بالتزاماتهم تجاه اللبنانيين

آن غريو لـ"عشرين 30": يجب إجراء الانتخابات في الوقت المحدد وسيكون هذا الأمر بالنسبة لفرنسا والمجتمع الدولي بمثابة اختبار لقدرة القادة السياسيين وهذه الحكومة على الوفاء على الأقل بالتزاماتهم تجاه اللبنانيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,غريو,
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آن غريو لـ&quot;عشرين 30&quot;: يجب إجراء الانتخابات في الوقت المحدد وسيكون هذا الأمر بالنسبة لفرنسا والمجتمع الدولي بمثابة اختبار لقدرة القادة السياسيين وهذه الحكومة على الوفاء على الأقل بالتزاماتهم تجاه اللبنانيين
Lebanon News
 
 
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