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14 كانون الأول 2021 - 03:35
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بلينكن: الولايات المتحدة تواصل اتباع الدبلوماسية مع إيران لأنها تظل الخيار الأفضل

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بلينكن: الولايات المتحدة تواصل اتباع الدبلوماسية مع إيران لأنها تظل الخيار الأفضل
Lebanon News
 
 
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