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14 كانون الأول 2021 - 03:36
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بلينكن: الولايات المتحدة تشارك بفاعلية مع الحلفاء والأطراف المعنية لإيجاد بدائل بشأن التعامل مع إيران

بلينكن: الولايات المتحدة تشارك بفاعلية مع الحلفاء والأطراف المعنية لإيجاد بدائل بشأن التعامل مع إيران Lebanon, news ,lbci ,أخبار بفاعلية,تشارك,المتحدة,الولايات,بلينكن,
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بلينكن: الولايات المتحدة تشارك بفاعلية مع الحلفاء والأطراف المعنية لإيجاد بدائل بشأن التعامل مع إيران
Lebanon News
 
 
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