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14 كانون الأول 2021 - 03:36
14/12/2021 03:36:46
بلينكن: الولايات المتحدة تشارك بفاعلية مع الحلفاء والأطراف المعنية لإيجاد بدائل بشأن التعامل مع إيران
بلينكن: الولايات المتحدة تشارك بفاعلية مع الحلفاء والأطراف المعنية لإيجاد بدائل بشأن التعامل مع إيران
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LBCI News Lebanon
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