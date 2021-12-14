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14 كانون الأول 2021 - 03:59
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وكالة نقلا عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب وكالة الطاقة الذرية دخول ورشة عمل في كرج يتجاوز الضمانات وهو أمر لا تقبله طهران

وكالة نقلا عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب وكالة الطاقة الذرية دخول ورشة عمل في كرج يتجاوز الضمانات وهو أمر لا تقبله طهران Lebanon, news ,lbci ,أخبار منظمة,رئيس,نقلا,وكالة,
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وكالة نقلا عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب وكالة الطاقة الذرية دخول ورشة عمل في كرج يتجاوز الضمانات وهو أمر لا تقبله طهران
Lebanon News
 
 
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