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14 كانون الأول 2021 - 05:19
14/12/2021 05:19:49
مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة لدم من فئة O+... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03619721
مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة لدم من فئة O+... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03619721
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LBCI News Lebanon
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