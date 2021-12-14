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14 كانون الأول 2021 - 05:19
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مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة لدم من فئة O+... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03619721

مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة لدم من فئة O+... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03619721 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,الجعيتاوي,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة لدم من فئة O+... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03619721
Lebanon News
 
 
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