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14 كانون الأول 2021 - 08:10
14/12/2021 08:10:47
معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية في بيروت ترد شكلاً طلب تمييز حكم الطفلة إيللا طنوس المقدم من مستشفى سيدة المعونات علماً أن الحكم المذكور والذي أدان مستشفيي المعونات والجامعة الأميركية صادر عن القاضي البيطار
معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية في بيروت ترد شكلاً طلب تمييز حكم الطفلة إيللا طنوس المقدم من مستشفى سيدة المعونات علماً أن الحكم المذكور والذي أدان مستشفيي المعونات والجامعة الأميركية صادر عن القاضي البيطار
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