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14 كانون الأول 2021 - 09:44
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نفق سبيرز باتجاه نفق سليم سلام وصولا الى جسر الكولا

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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نفق سبيرز باتجاه نفق سليم سلام وصولا الى جسر الكولا
Lebanon News
 
 
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