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14 كانون الأول 2021 - 09:44
14/12/2021 09:44:17
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نفق سبيرز باتجاه نفق سليم سلام وصولا الى جسر الكولا
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نفق سبيرز باتجاه نفق سليم سلام وصولا الى جسر الكولا
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LBCI News Lebanon
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