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14 كانون الأول 2021 - 10:04
14/12/2021 10:04:46
التحكم المروري: قطع السير عند مستديرة الكولا باتجاه برج ابي حيدر وتحويله الى الطرقات المجاورة
التحكم المروري: قطع السير عند مستديرة الكولا باتجاه برج ابي حيدر وتحويله الى الطرقات المجاورة
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LBCI News Lebanon
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