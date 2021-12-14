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14 كانون الأول 2021 - 10:04
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التحكم المروري: قطع السير عند مستديرة الكولا باتجاه برج ابي حيدر وتحويله الى الطرقات المجاورة

التحكم المروري: قطع السير عند مستديرة الكولا باتجاه برج ابي حيدر وتحويله الى الطرقات المجاورة Lebanon, news ,lbci ,أخبار السير,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: قطع السير عند مستديرة الكولا باتجاه برج ابي حيدر وتحويله الى الطرقات المجاورة
Lebanon News
 
 
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