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14 كانون الأول 2021 - 10:12
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رويترز نقلاً عن وسائل إعلام: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة طائرات إف-35 وطائرات مسيرة بقيمة 23 مليار دولار

رويترز نقلاً عن وسائل إعلام: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة طائرات إف-35 وطائرات مسيرة بقيمة 23 مليار دولار Lebanon, news ,lbci ,أخبار إعلام,وسائل,نقلاً,رويترز,
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رويترز نقلاً عن وسائل إعلام: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة طائرات إف-35 وطائرات مسيرة بقيمة 23 مليار دولار
Lebanon News
 
 
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