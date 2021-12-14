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14 كانون الأول 2021 - 11:36
14/12/2021 11:36:19
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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