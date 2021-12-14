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14 كانون الأول 2021 - 11:59
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التحكم المروري: اعادة فتح السير على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين وعلى كورنيش المزرعة بالاتجاهين

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التحكم المروري: اعادة فتح السير على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين وعلى كورنيش المزرعة بالاتجاهين
Lebanon News
 
 
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