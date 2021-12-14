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14 كانون الأول 2021 - 13:32
14/12/2021 13:32:03
رويترز نقلا عن بيان ختامي: قمة دول الخليج تقول ان أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على جميع الأعضاء
رويترز نقلا عن بيان ختامي: قمة دول الخليج تقول ان أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على جميع الأعضاء
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LBCI News Lebanon
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