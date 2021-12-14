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14 كانون الأول 2021 - 13:32
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رويترز نقلا عن بيان ختامي: قمة دول الخليج تقول ان أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على جميع الأعضاء

رويترز نقلا عن بيان ختامي: قمة دول الخليج تقول ان أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على جميع الأعضاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار ختامي,بيان,نقلا,رويترز,
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رويترز نقلا عن بيان ختامي: قمة دول الخليج تقول ان أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على جميع الأعضاء
Lebanon News
 
 
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