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14 كانون الأول 2021 - 13:33
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رويترز نقلا عن بيان ختامي: قمة دول الخليج تؤكد ضرورة بذل جهود مشتركة لمواجهة جميع التهديدات

رويترز نقلا عن بيان ختامي: قمة دول الخليج تؤكد ضرورة بذل جهود مشتركة لمواجهة جميع التهديدات Lebanon, news ,lbci ,أخبار ختامي,بيان,نقلا,رويترز,
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رويترز نقلا عن بيان ختامي: قمة دول الخليج تؤكد ضرورة بذل جهود مشتركة لمواجهة جميع التهديدات
Lebanon News
 
 
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