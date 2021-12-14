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14 كانون الأول 2021 - 14:57
14/12/2021 14:57:39
وزير الخارجية السعودي: المملكة تريد علاقات طيبة مع إيران لكن ذلك يتطلب منها التعاون
وزير الخارجية السعودي: المملكة تريد علاقات طيبة مع إيران لكن ذلك يتطلب منها التعاون
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LBCI News Lebanon
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