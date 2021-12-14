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14 كانون الأول 2021 - 14:57
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وزير الخارجية السعودي: المملكة تريد علاقات طيبة مع إيران لكن ذلك يتطلب منها التعاون

وزير الخارجية السعودي: المملكة تريد علاقات طيبة مع إيران لكن ذلك يتطلب منها التعاون Lebanon, news ,lbci ,أخبار تريد,المملكة,السعودي,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية السعودي: المملكة تريد علاقات طيبة مع إيران لكن ذلك يتطلب منها التعاون
Lebanon News
 
 
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